Пять человек, включая трех детей, пропали на Камчатке

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе трое детей, выехали на термальные источники на Камчатке и пропали, ведутся их поиски, сообщил в понедельник министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском муниципальном округе и в назначенное время 1 февраля не вернулись. На связь не выходят", - написал Лебедев в соцсетях.

Группировка спасателей выдвинулась на их поиски.

Пущинские термальные источники находятся в долине реки Правый Кашкан, у склонов Ганальского хребта в Мильсковком округе.