Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано возле Южных Курил

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 произошло утром в понедельник в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано рано утром в Тихом океане с эпицентром в 137 км юго-восточнее о. Итуруп, очаг залегал на глубине 20 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, данные о том, что сейсмособытие ощутили в населенных пунктах Южных Курил, не поступали. Тревога цунами не объявлялась.