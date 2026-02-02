Российские военнослужащие отразили контратаку ВСУ на купянском направлении

За сутки в зоне СВО уничтожены 36 пунктов управления беспилотной авиацией противника

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Контратака механизированной бригады вооружённых сил Украины отражена на купянском направлении в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма в понедельник.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями Шестой армии отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Моначиновка", - сказал Бигма.

По его словам, в ходе этого боя уничтожены четыре украинских военнослужащих.

Село Моначиновка находится на расстоянии 15 км от города Купянск, в пяти км от реки Купянка.

Бигма также сообщил, что в течение минувших суток выявлены и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА противника.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил о семи уничтоженных пунктах управления беспилотной авиацией украинской армии.