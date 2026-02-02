Беспилотники атаковали Старый Оскол, повреждены три многоквартирных дома

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Три многоквартирных дома повреждены в Старом Осколе в результате ночной атаки украинских беспилотников, сообщил утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Беспилотники атаковали город Старый Оскол. От детонации БПЛА более чем в 10 квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль", - написал он в своем телеграм-канале.

Также Гладков информировал, что огнеборцы в городе тушат пожар в частном домовладении, загоревшемся из-за атаки дронов.

В воскресенье вечером он сообщал о пострадавшем в результате атаки FPV-дрона по автомобилю в селе Червона Дибровка Шебекинского округа. По словам Гладкова, водитель получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица.

Также в ночь на понедельник был атакован Краснодарский край. Повреждения получили многоквартирный дом в Славянске-на-Кубани, а также частный дом в поселке Афипском Северского района. Кроме того, обломки беспилотника обнаружили на территории жилого дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. О пострадавших не сообщалось.