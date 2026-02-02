Поиск

Турист из Польши обнаружен мертвым в номере отеля в Якутии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Велосипедиста из Польши Адама Борейко обнаружили мертвым в одной из гостиниц Якутии, сообщает пресс-служба Службы спасения республики.

"31 января доехал до поселка Хандыга (...) Он остановился в гостинице, лег спать, утром не вышел из номера. А вечером (1 февраля - ИФ) обнаружили, что он мертв. На месте работают следственные органы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина планировал доехать на велосипеде от Якутска до Оймякона. Тур начался 25 января и должен был закончиться 18 февраля.

Известно, что Адам Борейко ставил цель преодолеть жару, высоту и холод. Летом 2023 он пересек Сахару и горы Высокого Атласа в Марокко, где температура часто превышала 50 градусов. В 2024 году он проехал всю Индию с юга на север до Гималаев, преодолев несколько перевалов выше 5 км.

Якутия Польша турист гибель
