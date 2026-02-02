Два человека погибли в результате атаки на Старый Оскол

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол в Белгородской области погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек", - написал Гладков в своем телеграм-канале утром в понедельник.

Ранее сообщалось, что из-за атак дронов на Старый Оскол повреждены три многоквартирных дома, более чем в десяти квартирах выбиты окна.

Также Гладков информировал, что огнеборцы в городе тушат пожар в частном домовладении, загоревшемся из-за атаки БПЛА.

В воскресенье вечером он сообщал о пострадавшем в результате атаки FPV-дрона по автомобилю в селе Червона Дибровка Шебекинского округа. По словам Гладкова, водитель получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица.

О пострадавшем в результате ночной атаки беспилотника утром в понедельник также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Житель села Полевые Новоселки получил минно-взрывную травму, его госпитализировали.