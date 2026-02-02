Поиск

Финансирование специализированной медпомощи в РФ увеличилось более чем на 35%

Финансирование специализированной медпомощи в РФ увеличилось более чем на 35%
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Объем финансирования для оказания специализированной медпомощи в России в текущем году увеличился почти на 38% по сравнению с 2025 годом; тысячи пациентов в стране смогут получить технологичное лечение в более сжатые сроки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В РоссииМурашко сообщил, что госгарантии включают с 2026 г. консультации психолога для участников СВОЧитать подробнее

"Обновленная программа госгарантий продолжает тенденцию по расширению доступности ВМП, поэтому в 2026 году объем финансирования для оказания специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной по ОМС, в федеральных медучреждениях вырос на 37,8% по сравнению с 2025 годом и составил 345,6 млрд рублей. А это значит, что тысячи россиян смогут получить самое технологичное лечение в более сжатые сроки", - говорится в статье Мурашко, опубликованном на сайте KP.RU.

По словам министра, многие федеральные и региональные центры, оказывающие высокотехнологичную медпомощь, перешли на семидневный формат работы, и плановые операции выполняют в том числе в выходные дни, что также позволяет сократить период ожидания медпомощи.

Глава Минздрава сообщил, что с 2020 года число случаев оказания бесплатной высокотехнологичной медпомощи увеличилось почти на 30%. В 2025 году ее смогли получить более 1,6 млн человек.

Объем оказания плановой медпомощи в условиях дневного стационара также увеличится в текущем году: до 2,1 млн случаев лечения, что на 11,6% выше уровня 2025 года, сообщил он.

"Это необходимо для повышения доступности противоопухолевой лекарственной терапии и активного развития стационарзамещающих технологий, которые позволяют пациентам получать качественное лечение без необходимости длительного пребывания в клинике", - пояснил Мурашко.

Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщили, что с 2026 года перечень видов высокотехнологичной медпомощи, предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 позициями. Это решение упрощает доступ населения к наиболее сложным и дорогостоящим методам лечения. При этом новые позиции в этом перечне могут применяться не только в федеральных центрах, но и в региональных многопрофильных клиниках.

Минздрав РФ Михаил Мурашко специализированная медпомощь финансирование
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека погибли в результате атаки на Старый Оскол

Финансирование специализированной медпомощи в РФ увеличилось более чем на 35%

 Финансирование специализированной медпомощи в РФ увеличилось более чем на 35%

Беспилотники атаковали Старый Оскол, повреждены три многоквартирных дома

 Беспилотники атаковали Старый Оскол, повреждены три многоквартирных дома

Восемь человек, включая трех детей, пропали на Камчатке

В Славянске-на-Кубани поврежден многоквартирный дом после атаки БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 1 февраля

"Оспа обезьян" подтвердилась у пациента, доставленного в Домодедовскую больницу

Свыше 20 грузовых вагонов сошли с путей в Кировской области

NYT сообщила, что переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби перенесены

Лавров заявил о попытках Европы "вбивать клинья" между РФ и США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8292 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });