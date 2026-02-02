Финансирование специализированной медпомощи в РФ увеличилось более чем на 35%

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Объем финансирования для оказания специализированной медпомощи в России в текущем году увеличился почти на 38% по сравнению с 2025 годом; тысячи пациентов в стране смогут получить технологичное лечение в более сжатые сроки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Обновленная программа госгарантий продолжает тенденцию по расширению доступности ВМП, поэтому в 2026 году объем финансирования для оказания специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной по ОМС, в федеральных медучреждениях вырос на 37,8% по сравнению с 2025 годом и составил 345,6 млрд рублей. А это значит, что тысячи россиян смогут получить самое технологичное лечение в более сжатые сроки", - говорится в статье Мурашко, опубликованном на сайте KP.RU.

По словам министра, многие федеральные и региональные центры, оказывающие высокотехнологичную медпомощь, перешли на семидневный формат работы, и плановые операции выполняют в том числе в выходные дни, что также позволяет сократить период ожидания медпомощи.

Глава Минздрава сообщил, что с 2020 года число случаев оказания бесплатной высокотехнологичной медпомощи увеличилось почти на 30%. В 2025 году ее смогли получить более 1,6 млн человек.

Объем оказания плановой медпомощи в условиях дневного стационара также увеличится в текущем году: до 2,1 млн случаев лечения, что на 11,6% выше уровня 2025 года, сообщил он.

"Это необходимо для повышения доступности противоопухолевой лекарственной терапии и активного развития стационарзамещающих технологий, которые позволяют пациентам получать качественное лечение без необходимости длительного пребывания в клинике", - пояснил Мурашко.

Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщили, что с 2026 года перечень видов высокотехнологичной медпомощи, предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 позициями. Это решение упрощает доступ населения к наиболее сложным и дорогостоящим методам лечения. При этом новые позиции в этом перечне могут применяться не только в федеральных центрах, но и в региональных многопрофильных клиниках.