Мурашко сообщил, что госгарантии включают с 2026 г. консультации психолога для участников СВО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи в России с текущего года включает возможность получения участниками специальной военной операции (СВО) консультации медицинского психолога, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Участники СВО и их семьи - это наша особая категория пациентов, им всегда уделяем приоритетное внимание. В дополнение к мерам, принятым в программе госгарантий в прошлом году (приоритетная первичная медико-санитарная помощь, расширенная диспансеризация и так далее), программа с этого года включает возможность получения консультации медицинского психолога", - говорится в статье Мурашко, опубликованной на сайте KP.RU.

При необходимости участники СВО могут получить специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, в том числе в федеральных центрах, сообщил министр.

При этом, по его словам, воспользоваться такими услугами могут как сами участники, так и их супруги, а также супруги пропавших без вести.

Михаил Мурашко СВО психолог консультации
