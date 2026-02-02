Поиск

Мишустин 5 февраля посетит Бразилию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин 5 февраля посетит с визитом Бразилию, где примет участие в заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, сообщает пресс-служба правительства.

"5 февраля в Бразилиа состоится восьмое заседание Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству (КВУ), которую возглавляют председатель правительства РФ Михаил Мишустин и вице-президент Федеративной Республики Бразилия, министр развития, промышленности, торговли и услуг Жералдо Алкмин", - сказано в сообщении.

Участники переговоров оценят состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в соответствии с договорённостями, достигнутыми лидерами двух стран в 2025 и 2026 годах. Планируется также обсудить конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях. По итогам мероприятия состоится подписание совместного заявления, в котором будут определены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы.

В рамках визита в Бразилию глава российского правительства также встретится с президентом страны Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Кроме того, Мишустин и Алкмин планируют выступить на российско-бразильском бизнес-форуме. Это мероприятие проходит "на полях" комиссии высокого уровня. В рамках форума планируется обсудить укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Организаторами выступают советы предпринимателей Россия - Бразилия и Бразилия - Россия под руководством президента Российской ассоциации производителей удобрений, председателя российской части Делового совета БРИКС Андрея Гурьева и президента Бразильской ассоциации производителей кофе Павла Кардозо.

В рамках визита Мишустина в Бразилию будут рассмотрены актуальные вопросы российско-бразильского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание планируется уделить продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.

Российско-Бразильская комиссия высокого уровня по сотрудничеству является органом, ответственным за выработку стратегии и определение направлений развития всего комплекса двусторонних отношений, способствует созданию благоприятных условий для деятельности российских и бразильских предпринимателей и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Она была создана в соответствии с договорённостью между президентами двух стран в ходе встречи "на полях" 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в 1995 году в целях всесторонней активизации двусторонних отношений. Совместное заявление о создании КВУ было подписано 21 ноября 1997 года. В состав комиссии входит Межправительственная Российско-Бразильская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Комиссия по политическим вопросам.

