Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбуржье

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Учебный самолет упал в Орске (Оренбургская область) в понедельник, предварительно, есть жертвы, сообщает официальный канал пресс-службы губернатора и правительства региона.

"На месте падения самолета в Орске работают все экстренные региональные службы. Сообщение о крушении учебного воздушного судна Diamond в службу "112" поступило в 12:51. На борту находилось три пассажира: два курсанта и инструктор. Предварительно, все члены экипажа погибли", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется работа по идентификации погибших.

Региональные власти готовы оказать всю необходимую поддержку пострадавшим семьям, говорится в сообщении.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет.

В свою очередь глава Орска Артем Воробьев сообщил в своем телеграм-канале, что учебный полет "осуществляли курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации".

"Произошло крушение самолета ДА-40. На борту находились инструктор и двое курсантов. К сожалению, они погибли", - написал Воробьев.