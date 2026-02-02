Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Второй пациент с диагнозом "оспа обезьян" поступил в Домодедовскую больницу, сообщил главный врач медучреждения Андрей Осипов в понедельник.

"Орган Роспотребнадзора проводит эпидемиологические расследования для выявления возможных контактов, возможного источника заражения. И могу сказать, что сегодня к нам поступил второй пациент с оспой обезьян, который с ним был в контакте, который также будет получать у нас лечение", - сообщил Осипов в эфире телеканала "Россия 24".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области со ссылкой на зампреда подмосковного правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина, состояние контактировавшего пациента удовлетворительное, клинических проявлений болезни не зафиксировано.

"В настоящее время пациент с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян" находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении. В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано", - отметили в ведомстве.

Минздравом региона совместно с Роспотребнадзором Московской области проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у двух жителей Подмосковья заподозрили оспу обезьян. Оба пациента были госпитализированы. 1 февраля телеграм-канал Домодедовской больницы сообщил, что диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента, который был доставлен в медучреждение. Его состояние удовлетворительное.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.