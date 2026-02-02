Поиск

Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки
Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово избрал меру пресечения в виде ареста организатору частной сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

Организатор сауны отправлен под арест на срок до 31 марта, сказала судья Ульяна Сафонова.

Как сообщалось, 31 января в одной из частных саун Прокопьевска по улице Кубанской произошел пожар. На месте были обнаружены тела пяти несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. По данным пресс-службы СУ СКР по Кузбассу, подростки скончались от отравления угарным газом.

Администратора заведения задержали 1 февраля, ей инкриминируют ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие считает, что в день трагедии, 31 января, она, зная о нарушениях требований пожарной безопасности, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних. В понедельник суд поместил ее под домашний арест на 1 месяц и 13 дней.

Индивидуального предпринимателя и его брата, которые организовали частную сауну в Прокопьевске, объявили в розыск. 2 февраля стало известно об их задержании, следствие ходатайствует об их аресте. Организаторам сауны, как и администратору, инкриминируют оказание небезопасных услуг.

Прокуратура нашла в сауне нарушения пожарной безопасности, трудового законодательства и направила иск в суд о приостановлении работы комплекса.

Кемерово Прокопьевск Кемеровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля

За отрицание факта геноцида советского народа введут уголовную ответственность

Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

 Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбуржье

В прокопьевской сауне после гибели подростков нашли нарушения пожарной безопасности

Первое февраля в Петербурге стало самым холодным днем с начала зимы

 Первое февраля в Петербурге стало самым холодным днем с начала зимы

Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

 Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

Два человека погибли в результате атаки на Старый Оскол

Финансирование специализированной медпомощи в РФ увеличилось более чем на 35%

 Финансирование специализированной медпомощи в РФ увеличилось более чем на 35%

Беспилотники атаковали Старый Оскол, повреждены три многоквартирных дома

 Беспилотники атаковали Старый Оскол, повреждены три многоквартирных дома
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });