Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово избрал меру пресечения в виде ареста организатору частной сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

Организатор сауны отправлен под арест на срок до 31 марта, сказала судья Ульяна Сафонова.

Как сообщалось, 31 января в одной из частных саун Прокопьевска по улице Кубанской произошел пожар. На месте были обнаружены тела пяти несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. По данным пресс-службы СУ СКР по Кузбассу, подростки скончались от отравления угарным газом.

Администратора заведения задержали 1 февраля, ей инкриминируют ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие считает, что в день трагедии, 31 января, она, зная о нарушениях требований пожарной безопасности, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних. В понедельник суд поместил ее под домашний арест на 1 месяц и 13 дней.

Индивидуального предпринимателя и его брата, которые организовали частную сауну в Прокопьевске, объявили в розыск. 2 февраля стало известно об их задержании, следствие ходатайствует об их аресте. Организаторам сауны, как и администратору, инкриминируют оказание небезопасных услуг.

Прокуратура нашла в сауне нарушения пожарной безопасности, трудового законодательства и направила иск в суд о приостановлении работы комплекса.