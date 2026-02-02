Первое февраля в Петербурге стало самым холодным днем с начала зимы

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге 1 февраля зафиксировали самую низкую среднесуточную температуру этой зимы , сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"1 февраля не удивило, став самым морозным в Петербурге за период этого похолодания. Самая холодная ночь (на 1 февраля - ИФ), да и день очень медленно прогревался - только к 21-му часу температура воздуха повысилась до минус 13 градусов. В итоге средняя суточная температура за 1 февраля составила минус 16,7 градуса и стала самой низкой за эту зиму", - сообщил синоптик.

Еще несколько дней в Петербурге температурный фон будет на уровне минус 8 - минус 13 градусов. К концу недели снова может похолодать до минус 17 градусов. Потеплеет, как ожидается, к середине февраля, уточнил Колесов.