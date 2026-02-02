Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля

Об этом заявил Дмитрий Песков

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Второй раунд переговоров трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", - сказал он журналистам.

Ранее Песков говорил, что второй раунд переговоров запланирован на 1 февраля.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины прошел 23-24 января в столице ОАЭ.

В Белом доме заявили, что эти переговоры имели исключительно важное значение для решения украинского кризиса. "На выходных прошли многочисленные встречи, которые не получили широкого освещения в СМИ, но имели историческое значение. Команда президента США Дональда Трампа в самом деле свела вместе за столом переговоров две стороны конфликта, чтобы приблизить наступление мира", - сказала ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт журналистам.

В Кремле воздержались от высоких оценок состоявшихся в Абу-Даби консультаций, сочтя это преждевременным.

"Я пока не могу дать оценку, было бы ошибочным рассчитывать на какую-то высокую результативность этих первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня", - сказал журналистам 26 января Песков.

Вместе с тем он отметил, что "сам факт того, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно". "Но впереди предстоит еще серьезная работа", - добавил он.



