В январе Госдума рассмотрела 157 проектов законов, 22 из них стали законами

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Из принятых в январе 22 законов большая часть получила поддержку депутатов всех думских фракций, заявили в пресс-службе Госдумы.

"В январе 2026 года Государственной думой было рассмотрено 157 законопроектов, из которых 22 стали законами. 45 законопроектов рассмотрены в процедуре первого чтения", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос журналистов.

Там отметили, что девять из принятых законов были инициированы президентом Владимиром Путиным, это инициативы о ратификации международных соглашений, в том числе касающиеся защиты прав и свобод граждан России и стран-партнеров от необоснованного преследования зарубежными органами юстиции

"Важно, что большая часть принятых законов - 77,3 % - была одобрена депутатами всех фракций. В вопросах поддержки решений нашего президента, отстаивания суверенитета, достижения целей развития страны мы все едины", - процитировали слова Володина в пресс-службе.

В первом чтении в январе, в частности, были приняты законопроекты, которые расширяют социальные гарантии для участников и ветеранов СВО, направлены на расширение возможностей для членов их семей на получение образования.

"Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым приоритетом в повестке Государственной думы. Сформированная с 2022 года система норм постоянно совершенствуется. Правовое поле должно отвечать меняющейся ситуации. Мы повышаем эффективность регулирования, обеспечивая все необходимые условия для достижения целей СВО", - сказал председатель Госдумы.

Также депутаты приняли в первом чтении решения в части повышения качества и безопасности детского отдыха, доступности лекарственных средств для граждан, живущих в отдаленных районах, в третьем чтении - закон о защите прав заемщиков микрофинансовых организаций и другие, отметили в пресс-службе.

