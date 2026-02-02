Поиск

В прокопьевской сауне после гибели подростков нашли нарушения пожарной безопасности

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Прокопьевске прокуратура попросила суд приостановить работу отеля-сауны, где 31 января погибли пять подростков, сообщило надзорное ведомство Кемеровской области.

Прокурорская проверка нашла в отеле нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, также выявила, что трудовые отношения владельца заведения и работников не были оформлены.

В отношении владельца комплекса возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности).

Прокуратура попросила суд запретить владельцу отеля оказывать услуги до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Также прокуратура оценит деятельность контролирующих органов в сфере пожарной безопасности и соблюдение собственником здания отеля-сауны требований градостроительного законодательства.

Пожар в частной сауне на Кубанской улице произошел 31 января. Там погибли пять детей в возрасте от 15 до 17 лет, отравившись угарным газом.

Администратор заведения помещена под домашний арест, ей вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК). По версии следствия, она, зная о нарушениях требований пожарной безопасности, допустила в сауну шесть несовершеннолетних.

Индивидуального предпринимателя и его брата, которые организовали работу этой сауны, задержали 2 февраля.

Также СКР возбудил уголовное дело по ст. 293 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.

Прокопьевск СКР Кемеровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первое февраля в Петербурге стало самым холодным днем с начала зимы

 Первое февраля в Петербурге стало самым холодным днем с начала зимы

Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

 Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

Два человека погибли в результате атаки на Старый Оскол

Финансирование специализированной медпомощи в РФ увеличилось более чем на 35%

 Финансирование специализированной медпомощи в РФ увеличилось более чем на 35%

Беспилотники атаковали Старый Оскол, повреждены три многоквартирных дома

 Беспилотники атаковали Старый Оскол, повреждены три многоквартирных дома

Восемь человек, включая трех детей, пропали на Камчатке

В Славянске-на-Кубани поврежден многоквартирный дом после атаки БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 1 февраля

"Оспа обезьян" подтвердилась у пациента, доставленного в Домодедовскую больницу

Свыше 20 грузовых вагонов сошли с путей в Кировской области
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8292 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });