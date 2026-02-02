В прокопьевской сауне после гибели подростков нашли нарушения пожарной безопасности

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Прокопьевске прокуратура попросила суд приостановить работу отеля-сауны, где 31 января погибли пять подростков, сообщило надзорное ведомство Кемеровской области.

Прокурорская проверка нашла в отеле нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, также выявила, что трудовые отношения владельца заведения и работников не были оформлены.

В отношении владельца комплекса возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности).

Прокуратура попросила суд запретить владельцу отеля оказывать услуги до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Также прокуратура оценит деятельность контролирующих органов в сфере пожарной безопасности и соблюдение собственником здания отеля-сауны требований градостроительного законодательства.

Пожар в частной сауне на Кубанской улице произошел 31 января. Там погибли пять детей в возрасте от 15 до 17 лет, отравившись угарным газом.

Администратор заведения помещена под домашний арест, ей вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК). По версии следствия, она, зная о нарушениях требований пожарной безопасности, допустила в сауну шесть несовершеннолетних.

Индивидуального предпринимателя и его брата, которые организовали работу этой сауны, задержали 2 февраля.

Также СКР возбудил уголовное дело по ст. 293 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.