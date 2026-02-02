За отрицание факта геноцида советского народа введут уголовную ответственность

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 1138193-8 о введении в Уголовный кодекс трех новых составов преступлений: отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, посвященных его жертвам, а также оскорбление их памяти.

Законопроект содержит поправки к статьям 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса. Его авторы - депутаты-единороссы, в том числе Ольга Занко, Сергей Боярский, Ирина Панькина. Необходимость введения наказания они объясняют ростом числа попыток фальсификации истории и оправдания нацистской идеологии.

В статье 243.4 ответственность за "уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, захоронений жертв геноцида советского народа, также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, жертв геноцида советского народа, либо посвященных дням воинской славы России" последует в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В этой же статье в пункте "б" части второй, в частности, предусмотрена ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, жертв геноцида советского народа либо посвященных дням воинской славы России за этот период (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий). За это, согласно проекту закона, предлагается наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 354.1 УК предполагает наказание за отрицание факта геноцида советского народа штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также законопроект в части три статьи 354.1 УК предусматривает ответственность за совершенное публично оскорбление памяти "жертв геноцида советского народа". За это предусматривается штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.