В Ульяновске возбудили дело из-за продавленного снегом потолка в подъезде

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Ульяновске возбудили уголовное дело об обрушении потолочных перекрытий в подъезде многоквартирного дома на улице Ростовской из-за снега и протекавшей крыши, сообщило областное управление СКР.

Инцидент произошел 1 февраля, пострадавших нет. Спасатели уже освободили проход в подъезде, принято решение дополнительно обследовать конструкции дома.

Дело возбудили по ст.238 УК (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в рамках которого будут установлены причины обрушения).

Мэр Ульяновска Александр Болдакин предварительной причиной обрушения назвал "высокую снеговую нагрузку и протечку кровли".

"Этот случай еще раз подтверждает, что очистка крыш от снега, сосулек и наледи - вопрос безопасности людей. Главам районов поручил провести дополнительный мониторинг состояния кровель", - написал он в Telegram.

Мэр добавил, что этот дом 1955 года постройки был признан аварийным в декабре. Он пообещал ускорить его расселение и сообщил, что жильцам уже предложили переехать в маневренный фонд.

Прокуратура Ульяновской области сообщает, что оценит действия сотрудников "управляющей компании, а также контролирующих структур и органов власти на предмет соблюдения требований безопасности эксплуатации жилых помещений и обеспечения соответствующего контроля".

