В Пензе упавшая с крыши глыба снега убила женщину

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Пензе погибла женщина, на которую с крыши пятиэтажного дома упал снег, по факту началась прокурорская проверка, сообщила прокуратура Пензенской области.

Это случилось 30 января у дома 10 по Ленинградской улице. Женщина 1973 года шла вдоль дома, на нее упал снег, и она получила смертельные травмы.

Прокуратура оценит действия "должностных лиц управляющей организации, а также иных органов и учреждений, ответственных за благоустройство при организации работ по своевременной очистке кровель зданий от снежно-ледовых отложений", говорится в сообщении.

Надзорное ведомство напомнило, что в январе уже выносило предостережение руководителю управляющей компании о недопустимости нарушения требований закона и выполнении своевременных мероприятий по очистке кровель крыш от снега и наледи.

Пензенская область Пенза
