В Москве во время очистки крыши дома наледью убило женщину
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве с крыши жилого дома на Хавской улицы наледь упала на женщину, та погибла. Это случилось 30 января, когда крышу очищали от снега, сообщила столичная прокуратура.
По факту возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в столичном главке СКР.
Судя по фото из телеграм-канала прокуратуры, инцидент произошел во дворе многоэтажного дома.
На место прибыли следователи и криминалисты СК. Прокуратура контролирует ход расследования.