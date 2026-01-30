В Москве во время очистки крыши дома наледью убило женщину

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве с крыши жилого дома на Хавской улицы наледь упала на женщину, та погибла. Это случилось 30 января, когда крышу очищали от снега, сообщила столичная прокуратура.

По факту возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в столичном главке СКР.

Судя по фото из телеграм-канала прокуратуры, инцидент произошел во дворе многоэтажного дома.

На место прибыли следователи и криминалисты СК. Прокуратура контролирует ход расследования.