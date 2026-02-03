Администрацию Владимира временно возглавит вице-губернатор Волков

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Владимирской области Сергей Волков назначен временно исполняющим полномочия главы администрации Владимира и приступит к работе с 4 февраля, сообщил губернатор Александр Авдеев.

"Сергей Станиславович имеет большой опыт руководства городским и областным коммунальным хозяйством, хорошие организаторские навыки, в курсе всех городских проблем. Уверен, совместно с администрацией областного центра при поддержке правительства области он справится с поставленными задачами", - написал Авдеев в Telegram.

По его данным, прежний руководитель администрации Владимир Гарев сейчас болеет, лечится и идет на поправку.

Как сообщили местные СМИ, накануне Гарев был госпитализирован из-за проблем с сердцем после критики губернатора за плохую уборку снега. Гарев был назначен на должность врио мэра 28 августа 2025 года. На этом посту он сменил Дмитрия Наумова, которого приговорили к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки.