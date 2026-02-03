Первую канатную дорогу между Россией и Китаем запустят летом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Первая трансграничная канатная дорога между Благовещенском (Амурская область) и Хэйхэ (КНР) заработает летом, сообщил в Совете Федерации губернатор региона Василий Орлов.

"Она будет готова у нас в конце лета. Значит, там мы столкнулись со сложностями по импортозамещению оборудования, с системой управления, скажем так. (...) Но все нормально у нас будет, я уверен, мы летом ее запустим", - сказал он.

Ориентировочно запуск состоится в августе.

Трансграничная канатная дорога строится по условиям межправительственного соглашения, заключенного в сентябре 2015 года. Символический старт проекту был дан в июле 2019 года. Осенью 2025 года сообщалось о запуске пассажирских перевозок после испытаний весной 2026 года.

Реализацией проекта занимается Агентство развития проектных инициатив (АРПИ, входит в ГК "Регион").

Пропускная способность канатной дороги - 6,8 тысячи человек в сутки в каждом направлении или 2,5 млн человек в год в обоих направлениях. Ожидается, что к 2030 году поток иностранных туристов в Благовещенск вырастет в три раза - до 918 тысяч человек в год.

В декабре 2025 года "ВЭБ.РФ" предоставил первые средства на строительство канатной в рамках кредитного договора на 4 млрд рублей. Всего на строительство будет предоставлено 17 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей - льготное финансирование "ВЭБ.РФ" по линии Минвостокразвития.