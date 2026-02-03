В Кремле приветствуют предложение отменить ограничения для российских футболистов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют слова президента Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) Джанни Инфантино о том, что пора подумать про отмену запрета на участие российских команд в соревнованиях, и считают, что сборная России должна быть полностью восстановлена в своих правах.

"То, что, по крайне мере, уже появились рассуждения на этот счет, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Наши футболисты, наша сборная должна быть полностью восстановлена в своих правах и (получить) возможность принимать участие в международных соревнованиях по линии ФИФА", - подчеркнул он.

Песков выразил надежду на то, что рано или поздно такие обсуждения в ФИФА состоятся.

Он также отметил, что "никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более".

Накануне Инфантино высказал мнение, что ФИФА должна будет рассмотреть отмену введенного в 2022 году запрета на выступление в международных соревнованиях футбольных команд из России.

"Нам нужно этим заняться (...). Определенно", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Sky News.

Инфантино подчеркнул, что ранее принятые меры ФИФА против российского футбола "не позволили ничего добиться. Это лишь дало больше озлобленности, ненависти".

По его словам, ФИФА должна изменить правила таким образом, чтобы ее руководство "никогда не смогло запретить какой-либо стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров".