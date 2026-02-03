Ученицу ранили ножом в одной из школ Красноярского края

Подозреваемая в нападении задержана

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Два уголовных дела возбуждены в Красноярском крае в связи с инцидентом в одной из школ города Кодинска, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по краю и Республике Хакасия.

"3 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице", - заявили в пресс-службе.

Пострадавшую доставили в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет, отмечают в ведомстве.

В настоящее время подозреваемая задержана, устанавливаются обстоятельства произошедшего, информирует ГСУ СКР.

Следствие, в том числе, намерено дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории школы.

В пресс-релизе не уточняется, по каким статьям УК РФ возбуждены дела.

Со своей стороны пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю информирует, что инцидент произошел в школе № 4.

"По предварительной информации, одна из учениц седьмого класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Позднее несовершеннолетняя нанесла ранение одной из школьниц", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что утром во вторник один из учеников девятого класса гимназии № 16 в Уфе пришел на урок с пластиковым пневматическим автоматом, несколько раз выстрелил из него в учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду.

Подросток задержан. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела, в том числе о халатности.