ФТС за 2025 г. выявила контрабанду валюты гражданами в эквиваленте 2,1 млрд руб.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ФТС России за 2025 год пресекла незаконное перемещение физическими лицами наличных денежных средств на сумму 2,1 млрд рублей, говорится в сообщении таможенной службы.

В основном контрабандой пытались провезти доллары и евро. Наиболее часто денежные средства вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, а ввозили из Турции, ОАЭ, Азербайджана, Израиля.

По данным фактам возбуждено 85 уголовных дел, что на 30% больше, чем годом ранее.

Количество дел об административных правонарушениях составило 13 273 против 11 845 в 2024 году. Из них 10 911 возбуждено по фактам незаконного вывоза.

ФТС России напоминает, что со 2 марта 2022 года действует временный запрет вывоза из РФ наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 тыс.

При ввозе на таможенную территорию наличных денежных средств, превышающих эквивалент в $10 тыс., их необходимо письменно задекларировать.

При единовременном ввозе одним физическим лицом валюты на сумму свыше $100 тыс. к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.

Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.

