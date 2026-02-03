Умерла советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Советский диктор, ведущая КВН и многих телепередач Светлана Жильцова умерла в возрасте 89 лет, сообщает во вторник Первый канал.

Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Она вела передачи "Утренняя почта", "Будильник", "Спокойной ночи, малыши". С 1963 года - сначала в паре с Альбертом Аксельродом, а потом и с Александром Масляковым - она была ведущей КВН.

После перерыва и возрождения в 1986 году "Клуба веселых и находчивых" Жильцова не стала возвращаться туда ведущей. С телевидения она ушла в 1993 году.