Направлено в суд дело экс-губернатора Курской области Смирнова о взятках на 20 млн рублей, в период когда он был замглавы региона

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Ленинский райсуд Курска уголовное дело в отношении бывшего губернатора области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток в период, когда они оба были заместителями главы региона, сообщили в надзорном ведомстве.

Перед судом также предстанет местный житель Дмитрий Шубин.

Фигуранты дела обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом через посредника и лично взяток в виде денег, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

"По версии следствия, в период с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве Шубина получили взятки в размере более 20 млн рублей от представителей коммерческих организаций" , - сообщили в Генпрокуратуре. В это время Смирнов и Шубин занимали посты заместителей губернатора Курской области.

"Деньги им передавались за общее покровительство, а также заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений на территории региона", - сказали в надзорном ведомстве.

Смирнов задержан в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей Корпорации развития Курской области.

Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Следствие он заинтересовал в рамках дела руководителей Корпорации развития Курской области. 16 апреля Мещанский суд Москвы арестовал Смирнова.

По делу также проходит бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов.

Кроме того, должностные лица АО "Корпорация развития Курской области" и еще двух коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве при изготовлении и поставке бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области.

Смирнов был губернатором Курской области до декабря 2024 года, (с 12 мая по 16 сентября в статусе врио) пост он покинул по собственному желанию.

