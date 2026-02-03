Поиск

Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика

Больше никто не пострадал

Задержание ученика девятого класса около гимназии в Уфе
Фото: Ильфат Кинзябаев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Классный руководитель девятиклассника, который устроил стрельбу из пластикового пневматического автомата в уфимской гимназии №16, получил ссадину на лице, сообщили в региональном управлении СКР. Больше никто не пострадал. В СК восстановили ход событий.

Установлено, что 3 февраля в 10: 43 по местному времени 15-летний девятиклассник пришел в гимназию, поджег петарду в коридоре, после чего вошел в класс и выстрелил из детского автомата, конструктивно схожего с пневматическим оружием, в лицо 56-летнему классному руководителю, а также в сторону нескольких одноклассников. У учителя ссадина на лице, говорится в сообщении.

Затем подросток покинул класс и поджег еще несколько петард в коридорах школы, после чего был задержан.

Следователи и криминалисты СК осмотрели место происшествия и допрашивают подозреваемого и свидетелей. В гимназии изъяли некоторые документы.

В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер должностными лицами школы по обеспечению безопасности на территории учреждения.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом возбуждено два уголовных дела, в том числе о халатности.

В МВД опубликовали кадры допроса задержанного, где он говорит, что хотел только "припугнуть" людей в гимназии. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что причиной нападения мог стать буллинг.

Хроника 03 февраля 2014 года – 03 февраля 2026 года Нападения в школах и вузах
СКР МВД Уфа Ратмир Мавлиев Башкирия
