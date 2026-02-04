Путин назначил двух заместителей генпрокурора РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Начальник Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Сергей Бажутов и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский назначены заместителями главы надзорного ведомства, следует из указа президента РФ.

Указ размещен в среду на официальном портале нормативно-правовых актов.

Бажутов с 2020 года занимал должность начальника Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры, до этого с 2011 года был прокурором Коми.

Табельский с 2013 по 2017 год был прокурором Калининградской области, затем - прокурором Краснодарского края.