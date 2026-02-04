Военные сообщили о контроле над Староукраинкой в Запорожской области и Степановкой в ДНР

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие взяли под контроль села Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области, заявили в Минобороны России в среду.

Подразделения "Южной" группировки войск в течение суток нанесли удары по пяти украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ составили: до 165 военнослужащих, две боевые бронемашины, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов материальных средств и горючего, сказали в министерстве.

В Минобороны России заявили, что группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ, за сутки нанесла удары по трем бригадам и двум полкам в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Противник потерял более 340 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - сказано в сообщении.