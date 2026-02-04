Минобороны сообщило о нейтрализации 139 украинских беспилотников за сутки

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки нейтрализовали 139 беспилотников и две крылатые ракеты "Нептун", сообщили в Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.