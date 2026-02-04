Военные РФ сообщили об ударах по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины и ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 153 районах.