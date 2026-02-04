Поиск

Песков заявил, что ВС РФ поражают на Украине цели, которые они считают связанными с военным комплексом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ наносят на Украине удары по объектам, связанным с военным комплексом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается, наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о том, какова цель ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Он также прокомментировал высказывания, согласно которым РФ таким образом якобы добивается недовольства украинского населения для оказания давления на Киев.

"Россия продолжает специальную военную операцию, двери для мирного урегулирования открыты, Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна, она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению этих трёхсторонних переговоров и которым мы признательны за их усилия", - сказал Песков.

РФ Украина Дмитрий Песков
