В МИД РФ ожидают, что Турция отвергнет попытки ограничить двустороннюю торговлю энергоресурсами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Торгово-экономическое сотрудничество России и Турции взаимовыгодно, вносит существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Турции и европейских потребителей энергоресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Противники эффективного российско-турецкого экономического сотрудничества продолжают предпринимать попытки ограничить возможности нашей двусторонней торговли", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что "именно так российская сторона расценивает заявления главы французского внешнеполитического ведомства, которые касаются обсуждения с официальной Анкарой, как было заявлено, усилий по сокращению доходов России от экспорта энергоносителей".

По ее словам, в Москве исходят из того, что "многоплановое российско-турецкое взаимодействие в торгово-экономической сфере является взаимовыгодным, вносит существенный вклад, в том числе в обеспечение энергетической безопасности Турции и европейских потребителей российских энергоресурсов".

"Мы рассчитываем, что турецкие партнеры, осознавая преимущество проверенных временем партнерских отношений с нашей страной, четко и недвусмысленно выскажутся против подобных попыток вмешательства извне и дадут публичную оценку этим нелегитимным действиям", - заявила Захарова.