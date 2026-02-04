Поиск

Подмосковные прокуроры направили в 2025 г. иски о возмещении ущерба от коррупции на 500 млн руб.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковные прокуроры в минувшем году направили в суды иски о возмещении ущерба от коррупционных преступлений чиновников на сумму 500 млн рублей и добились взыскания штрафов на сумму более 110 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве по итогам коллегии.

"В сфере борьбы с коррупцией прокуратура добилась значимых результатов: число уволенных в связи с утратой доверия выросло более чем в два раза (13, в 2024 было пять), а сумма взысканных штрафов превысила 110 млн рублей", - сообщила прокуратура.

В суд были направлены иски о возмещении ущерба от коррупционных деяний на сумму более 500 млн рублей.

В ведомстве добавили, что важной задачей являлась обеспеченность участников СВО и их семей всем необходимым : "Благодаря прокурорскому вмешательству в анализируемом периоде восстановлены права 193 военнослужащих, им выплачены средства на сумму свыше 78 млн рублей".

Кроме того, в минувшем году после вмешательства прокуроров 7 тыс. работников получили более 1 млрд рублей задолженности по зарплате, а также была усилена работа с предприятиями-банкротами.

"Наряду с этим удалось добиться существенных результатов в жилищно-коммунальной сфере, вернув в систему ЖКХ почти 4 млрд рублей задолженности за топливно-энергетические ресурсы и скорректировав механизмы капитального ремонта", - сказали в прокуратуре.

