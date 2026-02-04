Союз писателей России и Союз театральных деятелей договорились о сотрудничестве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Союз театральных деятелей (СТД) России и Союз писателей России (СПР) заключили соглашение о сотрудничестве, оно поможет объединить усилия литераторов и театрального сообщества для защиты российской культуры и помощи талантливым писателям и театральным деятелям, сообщила пресс-служба СТД.

"Подписание соглашения между Союзом театральных деятелей Российской Федерации и Союзом писателей России - важное событие, логичный и долгожданный шаг. (...) Мы с Союзом писателей планируем выстроить цепочку от поддержки молодого автора пьесы до ее постановки на лучших сценах страны. Мы будем знакомить авторов с театром. Запустим систему профессионального наставничества. Молодые драматурги должны напитываться пониманием живого слова на сцене", - заявил председатель СТД Владимир Машков.

Председатель СПР Владимир Мединский, в свою очередь, отметил, что подписание соглашения - важное событие, "тем более, происходит оно в год 150-летия Союза театральных деятелей".

"Что показывает: традиции не только не прерываются, а закладываются новые... Мы все больше внимания уделяем поддержке драматургов. На Совете по культуре президент (России Владимир Путин - ИФ) дал очень конкретное поручение всем министрам и регионам: поддерживать современную отечественную драматургию. Более того, 6 февраля состоится церемония награждения главной литературной премии страны - премии "Слово". (...) У нас в премии есть номинация "Драматургия", и мы договорились, что со следующего года отбор и экспертизу полностью доверим Союзу театральных деятелей. (...) И это только один из маленьких примеров нашей будущей совместной работы", - добавил он.

В планах организаций - проведение литературно-театральных фестивалей, конкурсов, творческих вечеров и образовательных мероприятий. Особое внимание будет уделено региональным отделениям, для которых разработают специальные программы, и молодежной политике, включая наставничество для начинающих драматургов и писателей.

Ключевыми направлениями совместной работы также станут правовая поддержка в вопросах авторского права, участие в крупных государственных культурных инициативах и совместная издательская деятельность. Союзы планируют выпускать классические произведения, лежащие в основе театрального репертуара, а также современную драматургию и литературную критику.