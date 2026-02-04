Поиск

Союз писателей России и Союз театральных деятелей договорились о сотрудничестве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Союз театральных деятелей (СТД) России и Союз писателей России (СПР) заключили соглашение о сотрудничестве, оно поможет объединить усилия литераторов и театрального сообщества для защиты российской культуры и помощи талантливым писателям и театральным деятелям, сообщила пресс-служба СТД.

"Подписание соглашения между Союзом театральных деятелей Российской Федерации и Союзом писателей России - важное событие, логичный и долгожданный шаг. (...) Мы с Союзом писателей планируем выстроить цепочку от поддержки молодого автора пьесы до ее постановки на лучших сценах страны. Мы будем знакомить авторов с театром. Запустим систему профессионального наставничества. Молодые драматурги должны напитываться пониманием живого слова на сцене", - заявил председатель СТД Владимир Машков.

Председатель СПР Владимир Мединский, в свою очередь, отметил, что подписание соглашения - важное событие, "тем более, происходит оно в год 150-летия Союза театральных деятелей".

"Что показывает: традиции не только не прерываются, а закладываются новые... Мы все больше внимания уделяем поддержке драматургов. На Совете по культуре президент (России Владимир Путин - ИФ) дал очень конкретное поручение всем министрам и регионам: поддерживать современную отечественную драматургию. Более того, 6 февраля состоится церемония награждения главной литературной премии страны - премии "Слово". (...) У нас в премии есть номинация "Драматургия", и мы договорились, что со следующего года отбор и экспертизу полностью доверим Союзу театральных деятелей. (...) И это только один из маленьких примеров нашей будущей совместной работы", - добавил он.

В планах организаций - проведение литературно-театральных фестивалей, конкурсов, творческих вечеров и образовательных мероприятий. Особое внимание будет уделено региональным отделениям, для которых разработают специальные программы, и молодежной политике, включая наставничество для начинающих драматургов и писателей.

Ключевыми направлениями совместной работы также станут правовая поддержка в вопросах авторского права, участие в крупных государственных культурных инициативах и совместная издательская деятельность. Союзы планируют выпускать классические произведения, лежащие в основе театрального репертуара, а также современную драматургию и литературную критику.

Владимир Машков Владимир Мединский Владимир Путин СТД СПР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

 Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

В Красноярском крае все школы проверят на предмет профилактики буллинга

Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

 Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

Си Цзиньпин пригласил Путина с визитом в Китай в первой половине года

В деле задержанного в перестрелке на Рублевке появился убитый таксист

Сухогруз Baltic Spirit с российской командой направлен на таможенный досмотр в Таллин

В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине в Абу-Даби

 В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине в Абу-Даби

Путин заявил о пользе безвизового режима для роста деловых контактов между РФ и КНР

 Путин заявил о пользе безвизового режима для роста деловых контактов между РФ и КНР

Москва готова обсуждать возобновление работы генконсульства Болгарии в Петербурге
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });