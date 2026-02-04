Цистерны грузового поезда с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Вагоны грузового поезда в среду днем сошли с рельсов на станции Кочетовка-2 в городе Мичуринск в Тамбовской области, затем произошло возгорание груза – бензина, сообщается в телеграм-канале ОАО "РЖД".

"В 15:34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На место направлены пожарные и восстановительные поезда.

"Движение поездов через станцию приостановлено. Ожидается задержка поездов южного направления", - информирует компания.

В РЖД создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что пожарные ликвидируют возгорание пяти цистерн грузового поезда на железнодорожной станции Кочетовка в Мичуринске Тамбовской области.

"Поступило сообщение о возгорании цистерн грузового поезда в городе Мичуринске. Предварительно, происходит загорание 5 цистерн на пути. Сведений о пострадавших не поступало", - говорилось в сообщении.

К ликвидации возгорания привлечены 47 человек и 20 единиц техники.