Законопроект о праве ИП закупать алкоголь как сырье поддержан правительством РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в комитет по экономической политике Госдумы положительный отзыв на депутатский законопроект, который наделяет индивидуальных предпринимателей (ИП) правом закупать алкогольную продукцию в качестве сырья для производства продукции, которая в свою очередь не является алкогольной или спиртосодержащей. Мера призвана поддержать кондитеров.

Положительный отзыв кабинета министров опубликован в среду в электронной базе данных парламента.

Законопроект (№1082392-8) был внесен в парламент в конце ноября 2025 г. Среди авторов - глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин и первый зампред комитета Надежда Школкина.

Согласно действующему законодательству, оборот алкогольной продукции разрешен исключительно организациям, ИП вправе заниматься лишь розничной продажей определенных видов слабоалкогольной продукции и спиртосодержащей непищевой продукции. Кроме того, поставка алкогольной или спиртосодержащей пищевой продукции лицу, не имеющему лицензий, является основанием для аннулирования лицензии на производство и оборот в судебном порядке.

"В настоящее время индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство кондитерских изделий, сталкиваются с правовой неопределенностью в части возможности законного приобретения алкогольной продукции (в том числе крепкого алкоголя) для использования в производственном процессе, а также в части исполнения обязанностей по подаче деклараций о таких закупках", - говорилось в пояснительной записке.

Авторы отмечали, что ИП находятся в неравных условиях с организациями, ведущими такую же деятельность, и не могут осуществлять закупку алкогольной продукции для использования в производстве.

"Законопроектом мы не только выравниваем условия между малыми и крупными предприятиями при производстве кондитерских изделий, но и создаем добросовестную конкурентную среду, позволяющую и небольшим кондитерским производить продукцию по традиционным рецептам, где алкогольная продукция используется в качестве составного ингредиента, например, торт "Прага", а также экспериментировать с новыми видами продукции", - отмечала Школкина.

Законопроект предлагает предоставить возможность ИП осуществлять закупку алкогольной продукции для использования ее в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве продукции, не являющейся алкогольной или спиртосодержащей, с установлением обязанности по декларированию объемов такой закупки. "Предлагаемое изменение направлено на гармонизацию законодательства", - говорится в отзыве правительства.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки с учетом сроков его вступления в силу. В законопроекте говорится, что в случае принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 г. При этом правительство указывает, что положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования.