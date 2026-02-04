Поиск

Законопроект о праве ИП закупать алкоголь как сырье поддержан правительством РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в комитет по экономической политике Госдумы положительный отзыв на депутатский законопроект, который наделяет индивидуальных предпринимателей (ИП) правом закупать алкогольную продукцию в качестве сырья для производства продукции, которая в свою очередь не является алкогольной или спиртосодержащей. Мера призвана поддержать кондитеров.

Положительный отзыв кабинета министров опубликован в среду в электронной базе данных парламента.

Законопроект (№1082392-8) был внесен в парламент в конце ноября 2025 г. Среди авторов - глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин и первый зампред комитета Надежда Школкина.

Согласно действующему законодательству, оборот алкогольной продукции разрешен исключительно организациям, ИП вправе заниматься лишь розничной продажей определенных видов слабоалкогольной продукции и спиртосодержащей непищевой продукции. Кроме того, поставка алкогольной или спиртосодержащей пищевой продукции лицу, не имеющему лицензий, является основанием для аннулирования лицензии на производство и оборот в судебном порядке.

"В настоящее время индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство кондитерских изделий, сталкиваются с правовой неопределенностью в части возможности законного приобретения алкогольной продукции (в том числе крепкого алкоголя) для использования в производственном процессе, а также в части исполнения обязанностей по подаче деклараций о таких закупках", - говорилось в пояснительной записке.

Авторы отмечали, что ИП находятся в неравных условиях с организациями, ведущими такую же деятельность, и не могут осуществлять закупку алкогольной продукции для использования в производстве.

"Законопроектом мы не только выравниваем условия между малыми и крупными предприятиями при производстве кондитерских изделий, но и создаем добросовестную конкурентную среду, позволяющую и небольшим кондитерским производить продукцию по традиционным рецептам, где алкогольная продукция используется в качестве составного ингредиента, например, торт "Прага", а также экспериментировать с новыми видами продукции", - отмечала Школкина.

Законопроект предлагает предоставить возможность ИП осуществлять закупку алкогольной продукции для использования ее в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве продукции, не являющейся алкогольной или спиртосодержащей, с установлением обязанности по декларированию объемов такой закупки. "Предлагаемое изменение направлено на гармонизацию законодательства", - говорится в отзыве правительства.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки с учетом сроков его вступления в силу. В законопроекте говорится, что в случае принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 г. При этом правительство указывает, что положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цистерны грузового поезда с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

 Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

Подмосковные прокуроры направили в 2025 г. иски о возмещении ущерба от коррупции на 500 млн руб.

Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

 Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

В Красноярском крае все школы проверят на предмет профилактики буллинга

Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

 Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

Си Цзиньпин пригласил Путина с визитом в Китай в первой половине года

В деле задержанного в перестрелке на Рублевке появился убитый таксист

Сухогруз Baltic Spirit с российской командой направлен на таможенный досмотр в Таллин

В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине в Абу-Даби

 В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине в Абу-Даби
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });