Организация из ФРГ, работающая с русской диаспорой, признана нежелательной в РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V., сообщили в надзорном ведомстве в среду.

"Ее активность направлена на раскол в русскоязычной диаспоре в Германии, наращивание давления на ту ее часть, которая поддерживает Россию", - сказали в Генпрокуратуре.

По данным прокуроров, организация финансируется правительством Германии и "открыто выступает против так называемого вторжения России на Украину, агитирует за предоставление дальнейшей военной поддержки Киеву".

Также организация взаимодействует с уже признанными нежелательными организациями, оказывает информационную поддержку встречам экстремистского и запрещенного в РФ ЛГБТ-сообщества с русскоязычной аудиторией.