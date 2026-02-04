Дума в феврале планирует рассмотреть пакет законов о реформе контроля за инсайдом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в феврале планирует рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов о реформе системы контроля за использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком, следует из обновленной программы законопроектной работы парламента, опубликованной в среду.

Согласно документу, 10 февраля депутаты в первом чтении планируют рассмотреть проект закона о противодействии инсайду и манипулированию рынком, а также поправки в закон "Об организованных торгах" (N1075257-8), а 26 февраля - поправки в КоАП (№1075291-8) и Уголовный кодекс (№1075309-8).

Как сообщалось, реформа расширяет перечень сведений, которые могут быть квалифицированы как инсайд; заключенные с ЦБ соглашения по делам об инсайде станут конфиденциальными; регулятор получит полномочия по уточнению состава корпоративных списков инсайдерской информации; выстраивается система, в рамках которой все участники финансового рынка – от инсайдеров до эмитентов и профессиональных участников – будут обязаны выявлять и пресекать случаи злоупотреблений. Вместо приостановки торгов регулятор сможет только приостанавливать участие в торгах конкретного участника, допустившего нарушения.

В части КоАП штраф за незаконное использование инсайдерской информации будет рассчитываться в размере от трехкратного до пятикратного размера дохода (или убытков, которых удалось избежать) со следующими минимумами: не менее 10 тыс. руб. для граждан, не менее 100 тыс. руб. для должностных лиц и не менее 1 млн руб. для юрлиц (сейчас – от 3 тыс. до 5 тыс. руб., от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и не менее 700 тыс. руб. соответственно). Аналогичный пересмотр норм вводится за манипулирование рынком, при этом устанавливается планка отсечения – сумма операций должна превысить 1 млн руб.

В УК вводится новый вид кратного штрафа для инсайда и манипулирования рынком – в размере до десятикратной суммы дохода в диапазоне от 300 млн до 3 млрд руб. Пороги уголовной ответственности повышаются: крупный ущерб – свыше 100 млн руб. (было 3,75 млн руб.), особо крупный – более 150 млн руб. (было 15 млн руб.). Максимальный фиксированный штраф увеличивается с 500 тыс. до 5 млн руб., а максимальный срок лишения свободы – с семи до десяти лет. Появляется возможность освобождения от уголовной ответственности при добровольном сообщении о преступлении и полном возмещении ущерба.