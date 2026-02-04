В МИД РФ рассчитывают, что убийство сына Каддафи будет тщательно расследовано

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Убийство сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфульислама должно быть тщательно расследовано, а виновные - привлечены к ответственности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поступившей информации, 3 февраля в городе Зинтан на западе Ливии при невыясненных пока обстоятельствах был убит старший сын бывшего лидера этой страны Муаммара Каддафи Сейфульислам. Решительно осуждаем это преступление. Рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, а виновные привлечены к ответственности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Она также выразила соболезнования семье и близким покойного.