Восемь поездов задерживаются из-за пожара на станции в Тамбовской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - РЖД сообщили о задержке восьми пассажирских поездов в связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области.

В частности, задерживаются пассажирские поезда: №3 Кисловодск - Москва; №27 Симферополь - Москва; №35 Адлер - Санкт-Петербург; №37 Имеретинский курорт - Нижний Новгород; №101 Адлер - Москва; №139 Кисловодск - Архангельск; №266 Москва - Новороссийск; №739 Воронеж - Москва.

"Решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту в обход барьерного места", - сообщает РЖД в своем телеграм-канале.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, говорится в сообщении.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов, отмечает РЖД.

Возгорание цистерн грузового поезда с горюче-смазочными материалами на железнодорожной станции в Мичуринске не угрожает жилым домам, сообщил глава региона Евгений Первышов.

"Угрозы жилым домам нет. Информация о пострадавших уточняется. Причины возгорания будут установлены после тушения пожара", - написал Первышов в своем канале в мессенджере Мах в среду.

Он отметил, что на месте происшествия работают 20 единиц техники, дополнительно направлены пожарные поезда.

По поручению главы региона в Мичуринске создан оперативный штаб. Ситуация находится под контролем, отметил Первышов.

Как сообщалось, в 15:34 на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По предварительным данным, горят пять цистерн на пути.

По информации РЖД, движение поездов через станцию приостановлено.

Причины инцидента устанавливаются. Проверку также организовала транспортная прокуратура.