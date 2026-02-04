Поиск

Экс-начальник "Росжилкомплекса" арестован по подозрению в мошенничестве с жилфондом Минобороны

Под подозрением

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков арестован по подозрению в мошенничестве на 1 млрд рублей с жилфондом Минобороны РФ, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ФГАУ "Росжилкомплекс" и Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в ООО "ЕРЦ ЖКХ", ООО "ЕИЦ", ООО "ЕПЦ", ООО "Апартпейдж Невский", ООО "АСУ", ООО "Стройкомплекс" и ООО "ЦФКУ", подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "в период с 2021 по 2024 годов указанные должностные лица, введя в заблуждение работников наблюдательного совета ФГАУ "Росжилкомплекс", организовали заключение однотипных договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде министерства обороны РФ по завышенным ценам, всего на общую сумму более 1 млрд руб".

"В ходе проведенных следственных действий следователями ГВСУ СК России установлены лица, подозреваемые в совершении преступления, в связи с чем в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ задержаны бывший начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков, а также руководители ООО "ЕРЦ ЖКХ", ООО "ЕИЦ", ООО "ЕПЦ", ООО "Апартпейдж Невский", ООО "АСУ", ООО "Стройкомплекс" и ООО "ЦФКУ" Инна Миль, Илья Волк, Ниджад Гусейнов", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что по ходатайству следователя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, "Абраменков заключен под стражу, в отношении Миль, Волк и Гусейнова перед судом также заявлены ходатайства об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы".

"В результате преступления государству и ФГАУ "Росжилкомплекс" причинен ущерб в особо крупном размере", - заявили в СКР, добавив, что "допрашиваются свидетели, а также проводятся обыски в организациях, по местам жительства фигурантов дела".

