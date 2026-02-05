Часть Кисловодска останется без воды из-за аварии на водоводе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают водоснабжение части Кисловодска (Ставропольский край), нарушенное из-за аварии на магистральном водоводе, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"В связи с утечкой на магистральном водоводе на улице Куйбышева будет произведено отключение подачи холодной воды по ряду улиц", - написал Моисеев в своем телеграм-канале.

В частности, без водоснабжения останутся жители улиц Фоменко, Горького, Куйбышева, Карла Либкнехта, Тюленева, а также проспекта Победы.

Ремонтные работы планируется провести с 10:00 до 17:00 четверга.