Глава Кисловодска предупредил о возможных сбоях в подаче горячей воды

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Часть Кисловодска может остаться без отопления и горячей воды из-за понижения давления теплоносителя от котельной, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

По его данным, с неудобствами столкнутся жители более чем ста домов на улицах Станичная, Расковой, Алиева, Пионерская, Азербайджанская, Марцинкевича, Ленинградская, Куйбышева, Губина, Главная, Западная, Крепостная, Победы, Чайковского, Набережная, Победы, Водопойная, Полтавская, Украинская, Окопная, а также на проспекте Победы и в переулке Зеркальном.

Горячей воды может не быть также в двух детских садах, двух школах, цирке, музыкальной школе и в администрации города.

Как долго продлятся перебои с водой, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске начался первый этап обновления теплоэнергетического комплекса. На ремонт котельных на улицах Зеленогорская и Минеральная выделено 23,8 млн рублей. Также началось проектирование строительства двух новых котельных в Кисловодске. На объекты планируется направить более 760 млн рублей из краевого бюджета. Первая блочно-модульная котельная появится на улице Садовой до конца 2026 года. Она обеспечит теплом 15 объектов - многоквартирные дома и социальные учреждения. Вторую котельную планируется построить в 2027 году на улице Набережной. Она даст тепло более чем 200 объектам, включая школы, детские сады и жилые дома.