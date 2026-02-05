AZUR air немного сократит расписание рейсов в Таиланд и Вьетнам

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - AZUR air планирует немного сократить полетную программу из регионов РФ во Вьетнам и Таиланд на фоне временных сложностей с авиатехникой и ограничений из-за режима "Ковер", сообщил гендиректор авиакомпании Евгений Королев.

"У нас сейчас есть небольшие проблемы, связанные с техникой, метеоусловиями, так называемыми "коврами". Поэтому мы прореживаем расписание совместно с туроператорами – чтобы обеспечить стабильность расписания, повысить регулярность полетов и обеспечить максимальную безопасность. В целом расписание сократится на 5-6%: это касается рейсов, выполняемых на самолетах Boeing 767", - сказал Королев журналистам в кулуарах форума НАИС-2026.

За последние две недели Boeing 757 AZUR air дважды совершил незапланированную посадку. Так, 23 января при выполнении рейса Пхукет - Барнаул самолет по технической причине сел в китайском Ланьчжоу, а 28 января в ходе полета по маршруту Нячанг - Иркутск совершил посадку в Ханое (Вьетнам). Для вывоза пассажиров оба раза компания направляла резервный борт.

По словам Королева, упомянутый Boeing 757, как ожидается, вернется в расписание в ближайшие дни. "Сейчас идет инспекция масляных систем на всем флоте Boeing 757, которую мы запланировали еще 26 января. Также начались работы по модификации конструкции этих систем", - сказал он.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, в текущем расписании – только в Таиланд и Вьетнам. Парк компании состоит из 23 Boeing разного типа, при этом, согласно открытым источникам, в эксплуатации находятся только 12 из них (шесть Boeing 767 и столько же Boeing 757, включая один бизнес-джет). Пассажиропоток компании по итогам 2025 года сократился примерно на 4% до 2,2 млн человек.