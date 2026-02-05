Поиск

Камчатский вулкан выбросил пепел на высоту почти 10 км

Извержение вулкана Шивелуч в апреле 2023 года
Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, днем в четверг выбросил столб пепла на высоту 9,8 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 9,8 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 42 км на север от вулкана", - говорится в сообщении.

Выброс произошел в 12:40 местного времени (03:40 мск).

Ранее сообщалось, что Шивелуч 2 февраля в течение дня выбросил три пепловых столба на высоту от 6 до 11 км. В тот же день ему повысили код авиационной опасности с "оранжевого" до наивысшего "красного". 3 февраля он выбросил пепел на высоту 11,5 км.

28 января текущего года вулкан выбросил несколько столбов пепла высотой до 8 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.

