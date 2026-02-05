Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 95 беспилотников ВСУ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 95 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 36 БПЛА перехвачено и уничтожено над Краснодарским краем, 27 - над Ростовской областью, 21 - над Азовским морем. Кроме того восемь беспилотников ликвидировано над Белгородской областью, два - над Крымом, один - над Волгоградской областью.

Ранее сообщалось об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область - в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе". Глава Батайска Валентин Кукин информировал о падении беспилотника на склад.

В ночь на среду над регионами РФ было нейтрализовано 24 беспилотника.