Пять человек пострадали при ударе БПЛА по многоквартирному дому в ЛНР

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек получили ранения в результате удара беспилотника украинской армии по многоквартирному дому в Ровеньках Луганской народной республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Ранним утром противник атаковал многоквартирный дом в Ровеньках. Повреждены остекление и фасад здания. В результате удара БПЛА ранения получили пять человек - многодетная семья. Самому маленькому ребенку 5 месяцев, еще двум - 7 и 3 года", - написал Пасечник в своем канале в Мax.

Он отметил, что все пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.