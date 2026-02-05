В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения введены в работу аэропорта Нижнего Новгорода (Чкалов), сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

В связи с этим возможны корректировки в расписании части рейсов.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - отмечает Росавиация.